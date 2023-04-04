Третьяк назвал смерть отца Мичкова утратой для хоккейной семьи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи с гибелью Андрея Мичкова, отца российского нападающего Матвея Мичкова.

«Мои большие соболезнования. Это человек, который воспитал будущую звезду, и сам он спортивный. Для хоккейной семьи это утрата. Хочу сказать Матвею слова поддержки. Самая лучшая и светлая память для отца — это его голы и хорошая игра», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что воспитать хоккеиста — это очень большая работа.

В СМИ сообщалось, что Андрей Мичков вместе с сыном и женой вечером 2 апреля находился дома. После второго овертайма матча СКА — ЦСКА в рамках Кубка Гагарина он вышел из дома. Спустя 20 минут он перестал выходить на связь, его телефон был отключён.

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова.

Ранее в СКА выразили готовность оказать помощь и поддержку семье погибшего отца Мичкова.