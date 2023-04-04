Третьяк назвал смерть отца Мичкова утратой для хоккейной семьи

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи с гибелью Андрея Мичкова, отца российского нападающего Матвея Мичкова.
Третьяк назвал смерть отца Мичкова утратой для хоккейной семьи
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Мои большие соболезнования. Это человек, который воспитал будущую звезду, и сам он спортивный. Для хоккейной семьи это утрата. Хочу сказать Матвею слова поддержки. Самая лучшая и светлая память для отца — это его голы и хорошая игра», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс»

Он также отметил, что воспитать хоккеиста — это очень большая работа. 

В СМИ сообщалось, что Андрей Мичков вместе с сыном и женой вечером 2 апреля находился дома. После второго овертайма матча СКА — ЦСКА в рамках Кубка Гагарина он вышел из дома. Спустя 20 минут он перестал выходить на связь, его телефон был отключён.

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова. 

Ранее в СКА выразили готовность оказать помощь и поддержку семье погибшего отца Мичкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить