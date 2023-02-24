Два инсульта и новая инфекция: что известно из СМИ о состоянии здоровья Костомарова

Состояние здоровья Романа Костомарова с каждым днём становится всё критичнее. После остановки некроза у фигуриста появился фиброз лёгкого, стали отказывать почки, что привело к отёкам. А в середине недели из-за сепсиса и проблем с сосудами он перенёс сразу два инсульта. Осложняет ситуацию новая инфекция, которой спортсмен заразился уже в больнице. В данный момент он находится на ИВЛ в медикаментозном сне, из которого врачи опасаются его выводить. По мнению специалистов, шансы выжить у олимпийского чемпиона 50 на 50.

За состоянием здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова продолжает следить вся страна.

На прошлой неделе фигурист, казалось, пошёл на поправку. После ампутации стопы и пальцев рук (по другой версии, обеих стоп и кистей) некроз был остановлен. Врачам предстояло справиться только с небольшими осложнениями: почки пациента стали хуже работать, из-за чего появились отёки. Также медиков беспокоила большая забитость сосудов.

Также по теме Ампутация кистей рук и остановка некроза: что пишут СМИ о здоровье Костомарова Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжёлом состоянии в больнице в Коммунарке, сообщают СМИ. По их данным, врачам вновь пришлось...

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжёлым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Ещё через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстракорпоральная мембранная оксигенация лёгких (ЭКМО). Поражение лёгочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать содержание кислорода на достаточном уровне», — рассказал главный врач Коммунарки, где находится на лечении Костомаров, Денис Проценко.

Однако положительная динамика оказалась временной. Сначала в СМИ появилась информация о возвращении у Романа проблем с дыханием: из-за фиброза в левом лёгком фигуристу поставили дренаж для выведения жидкости, также его не стали отключать от ИВЛ. А затем, по информации РИА Новости, олимпийский чемпион на фоне сепсиса перенёс сразу два инсульта.

Всю ночь с 20 на 21 февраля Костомаров провёл в реанимации, где ему очищали кровь плазмаферезом, чтобы исключить образование новых тромбов. Кроме того, у спортсмена инфекцией оказалась поражена часть мозга и появилась гематома. Врачи считают, что она перешла от ушей и дала осложнения. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях.

В среду, 22 февраля, в СМИ появились сообщения, что Роман мог ослепнуть на один глаз. У фигуриста афакия — в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Несколько лет назад ему проводили операцию по его замене. Якобы сейчас хрусталик снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь. Однако источник Пятого канала назвал данную новость преждевременной.

«Офтальмологи наблюдают, чтобы не было сильного глазного давления, плюс отёк даёт помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнёт спадать отёк, тогда нужно будет смотреть. И не просто реакцию на свет, а на аппарате», — заявил собеседник телеканала.

Ещё больше усугубляет ситуацию новый диагноз — «вторичный менингит». Это означает, что имеет место осложнение другой болезни. По одной из версий, Костомаров вдобавок ко всему подхватил внутрибольничную инфекцию. По мнению источников «Спорт-Экспресса», причиной новых проблем со здоровьем могла стать синегнойная палочка, которая очень быстро попадает в организм и разрушает ткани. Однако официального подтверждения этой гипотезы нет.



На данный момент существенных изменений в состоянии Костомарова также не наблюдается. Он подключён к ИВЛ и находится в искусственной коме, выводить из которой врачи спортсмена пока не хотят.

«Отёк перешёл в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются, офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него всё в отёках, и о чём-то говорить рано», — сообщил собеседник «Известий».

Теперь, по мнению источника, всё в руках самого Костомарова.

«Врачи оценивают шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику», — прокомментировал собеседник «Известий».

По мнению врача — терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, с таким набором болезней у фигуриста очень мало шансов выжить, поскольку инфекция поражает организм слишком стремительно.

«Случай Костомарова уникален тем, что у здорового молодого спортсмена отказала иммунная система. Для такого нужны серьёзные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена (они очень выносливые) говорит: всё, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки. У него всё пошло не так, к сожалению. Всё, что пытаются делать врачи, — это что-то невероятное. В таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение», — приводит слова специалиста News.ru.

В связи с ухудшением состояния спортсмена многие стали сетовать на то, что Костомарова не отправили лечиться в Германию, где его готовы были принять врачи. Однако все сомнения развеял профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв.

«А с чего вы взяли, что там его шансы были выше, чем здесь? Это стереотип, что немецкие врачи лучше наших, он не имеет под собой никаких оснований. У меня был опыт моих пациентов: они отправлялись туда, и ситуация только ухудшалась. Так что надеяться на немецкую медицину я бы не стал. Второе: в том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли. Его сразу подключили к ИВЛ и ЭКМО, он не мог дышать, аппараты дышали за него, гоняли кровь. В таком состоянии не летают», — приводит слова специалиста Woman.ru.