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Источник: врачи пока опасаются выводить из медикаментозного сна Костомарова

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Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Источник: врачи пока опасаются выводить из медикаментозного сна Костомарова
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Отёк перешёл в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются, офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него всё в отеках и о чём-то говорить рано», — цитирует источник «Известия».

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз.

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