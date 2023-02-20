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Энберт пожелал здоровья Костомарову

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Серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт поддержал фигуриста Романа Костомарова.
Энберт пожелал здоровья Костомарову
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Все новости о состоянии Костомарова узнаю из интернета. Я так же, как и все, переживаю за него, читаю новости и болею, чтобы всё сложилось в положительную сторону, как можно быстрее», — приводит слова Энберта «Спорт-Экспресс».

20 февраля появилась информация, что у фигуриста кровоизлияние и гематома в лобной доле.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

Ранее сообщалось, что у Костомарова развился вторичный менингит.

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