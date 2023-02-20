Энберт пожелал здоровья Костомарову

Серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт поддержал фигуриста Романа Костомарова.

«Все новости о состоянии Костомарова узнаю из интернета. Я так же, как и все, переживаю за него, читаю новости и болею, чтобы всё сложилось в положительную сторону, как можно быстрее», — приводит слова Энберта «Спорт-Экспресс».

20 февраля появилась информация, что у фигуриста кровоизлияние и гематома в лобной доле.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что у Костомарова развился вторичный менингит.