Источник: у Костомарова развился вторичный менингит

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Костомарова из-за сепсиса развился вторичный менингит.

Уточняется, что врачам пока не удаётся остановить заражение крови. Спортсмен находится на ИВЛ в медикаментозном сне. Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжёлое.

20 февраля появилась информация, что у фигуриста кровоизлияние и гематома в лобной доле.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что врачи быстро отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга.