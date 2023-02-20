Источник: у Костомарова развился вторичный менингит
- РИА Новости
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Как сообщает Telegram-канал Mash, у Костомарова из-за сепсиса развился вторичный менингит.
Уточняется, что врачам пока не удаётся остановить заражение крови. Спортсмен находится на ИВЛ в медикаментозном сне. Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжёлое.
20 февраля появилась информация, что у фигуриста кровоизлияние и гематома в лобной доле.
10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее сообщалось, что врачи быстро отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга.