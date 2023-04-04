Ротенберг: СКА готов оказать всю необходимую помощь для поисков отца Мичкова

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Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с пропажей Андрея Мичкова, отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова.
Ротенберг: СКА готов оказать всю необходимую помощь для поисков отца Мичкова
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Мы в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь. Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

2 апреля около 21:00 отец Мичкова вышел из квартиры и до сих пор не вернулся. Он жил вместе с сыном в Сочи. В настоящий момент подключены все поисковые структуры города.

Матвей Мичков выступает за «Сочи», но его права принадлежат СКА.

Ранее СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова.

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