Ротенберг: СКА готов оказать всю необходимую помощь для поисков отца Мичкова

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с пропажей Андрея Мичкова, отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова.

«Мы в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь. Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

2 апреля около 21:00 отец Мичкова вышел из квартиры и до сих пор не вернулся. Он жил вместе с сыном в Сочи. В настоящий момент подключены все поисковые структуры города.

Матвей Мичков выступает за «Сочи», но его права принадлежат СКА.

Ранее СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова.