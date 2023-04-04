Стали известны подробности пропажи отца Мичкова в Сочи

В ХК «Сочи» рассказали подробности исчезновения отца нападающего команды Матвея Мичкова — Андрея Мичкова.

«Он вышел... 2 апреля около 21:00 из съёмной квартиры, с тех пор его больше никто не видел. Известно, что уже через 20 минут ему звонили на телефон — абонент был вне зоны доступа», — передаёт слова источника «Чемпионат».

В настоящий момент подключены все поисковые структуры Сочи.

18-летний Матвей — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром.

Ранее Мичков объяснил, чем игра «Сочи» отличается от игры СКА.