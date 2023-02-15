«Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой»: Овечкин сообщил о смерти отца

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил о смерти отца. Ранее форвард «Кэпиталз» экстренно покинул расположение команды и отправился в Москву. В клубе с пониманием отнеслись к ситуации и отпустили капитана, несмотря на сложное положение в турнирной таблице. Соболезнования спортсмену уже выразили президент ФХР Владислав Третьяк, наставник СКА Роман Ротенберг и многие другие.

Хоккеист Александр Овечкин в своих социальных сетях сообщил о смерти отца.

Как сообщают российские Telegram-каналы, Михаила Овечкина госпитализировали ещё 10 января. У него обострилось хроническое заболевание — расслаивающая аневризма. Но в ходе более тщательного обследования медики обнаружили у 71-летнего отца хоккеиста злокачественное новообразование, а 15 февраля стало известно, что он скончался.

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«Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжёлое для нас время! Спасибо», — написал в социальных сетях нападающий «Вашингтона».

Для россиянина уход отца — большой удар. У Александра были очень тёплые отношения с Михаилом Викторовичем, который сыграл огромную роль в его становлении: летом форвард, к примеру, даже участвовал в товарищеском матче футбольного «Динамо», отдавая дань уважения отцу, который выступал за дубль бело-голубых, а потом работал детским тренером.

Московский футбольный клуб одним из первых выразил соболезнования семье Овечкиных.

«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина. Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за всё! Покойтесь с миром», — говорится в сообщении «Динамо».

Не чаял души в сыне и Михаил Викторович. Во время Олимпиады в Сочи Овечкин-старший пережил инфаркт, когда смотрел матч сборной России с США.

Михаила Викторовича хорошо знали хоккеисты сборной России и менеджеры. Как отметил глава штаба национальных команд Роман Ротенберг, для него уход Овечкина-старшего — страшная новость.

«Он был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына. Отец всегда гордился Александром, был его главным наставником, многое сделал для того, чтобы сын стал таким, каким мы его знаем. Человек с большой буквы… Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой!» — написал главный тренер СКА в своём Telegram-канале.

Много тёплых слов сказал об Овечкине-старшем и глава ФХР Владислав Третьяк. Он также отметил, что уход Михаила Викторовича — большая потеря для хоккейного сообщества.

«В жизни каждого мужчины одно из самых важных дел — воспитание детей. И с этим он справился блестяще. Весь мир знает спортсмена и хоккеиста Александра Овечкина. В том, что Саша сумел построить такую великую карьеру, очень большая заслуга принадлежит его родителям — Михаилу Викторовичу и Татьяне Николаевне. Именно они заложили в своего сына любовь к спорту, трудолюбие, стремление к победам, правильные жизненные установки. Именно они воспитали в Александре характер целеустремлённого чемпиона. Я искренне благодарен им обоим», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Максимально старались поддержать россиянина и за океаном, ещё когда не было известно о смерти отца и Ови только собирался на родину. По словам главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта, команда пыталась максимально его подбодрить.

«Когда дело касается семьи и родителей, это важно», — приводит слова специалиста ESPN.

Также Лавиолетт отметил, что пока не знает, когда Александр вновь выйдет на лёд. При этом никто его не торопит. Он сможет находиться в России с семьёй столько времени, сколько потребуется. «Я не вижу его возвращения в обозримом будущем», — добавил тренер.

Россиянин оставил «Вашингтон» в непростой период. У команды возникли проблемы с составом. Столичные второй месяц справляются без своего лучшего защитника Джона Карлсона, который 23 декабря получил травму. Также коллективу не хватает Тома Уилсона и Ника Дауда, а теперь ещё придётся и перекраивать звенья из-за отъезда Овечкина. В связи с этим «Кэпиталз» пришлось вызывать на помощь из АХЛ нападающего Джо Снивли.

Как отметил нападающий Ларс Эллер, у команды и раньше возникали проблемы с составом.

«Мы играли без ключевых ребят весь сезон, а также в прошлом и позапрошлом годах. Нам будет его не хватать. Мы становимся лучше как команда, когда он с нами, но пока его место придётся занять другим ребятам, и мы справимся», — отметил датчанин.

Увы, в первом матче без Овечкина воплотить в жизнь задуманное не удалось. Хоккеисты бились, и одну из шайб даже забросил новичок Снивли, но в итоге «Каролина» в гостях победила со счётом 3:2.

Остаётся надеяться, что эта трагедия не сломает Александра. Он сможет вернуться, вновь стать лидером «Кэпиталз» и воплотить мечту, догнав Уэйна Гретцки. Ведь именно этого наверняка хотел и Михаил Викторович.

«Тяжело сказать, как повлияет гибель отца на игру Овечкина. Поначалу будет точно непросто. Потом, со временем, может быть, отпустит. Хотя возможен и другой сценарий: он с головой уйдёт в работу и будет играть ещё лучше», — сказал бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов в интервью Metaratings.