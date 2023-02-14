Главный тренер «Динамо» Кудашов пожелал семье Овечкина стойкости и здоровья

Главный тренер хоккейного московского «Динамо» Алексей Кудашов пожелал отцу капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина здоровья.

«Знаю, что Александр летит в Москву. Желаю его семье стойкости и здоровья. Мы переживаем все друг за друга. Мы ведь все динамовцы. Мишу знаем хорошо. Это не чужие нам люди», — цитирует Кудашова РИА Новости.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан немногим ранее сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. А главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

По информации СМИ, Овечкин вылетит в Россию в связи с болезнью отца.

Ранее сообщалось, что Овечкин не сыграет минимум в трёх ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ.