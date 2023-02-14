Узнать больше

Главный тренер «Динамо» Кудашов пожелал семье Овечкина стойкости и здоровья

Короткая ссылка
Главный тренер хоккейного московского «Динамо» Алексей Кудашов пожелал отцу капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина здоровья.

«Знаю, что Александр летит в Москву. Желаю его семье стойкости и здоровья. Мы переживаем все друг за друга. Мы ведь все динамовцы. Мишу знаем хорошо. Это не чужие нам люди», — цитирует Кудашова РИА Новости.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан немногим ранее сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. А главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

По информации СМИ, Овечкин вылетит в Россию в связи с болезнью отца.

Ранее сообщалось, что Овечкин не сыграет минимум в трёх ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить