Тело погибшего отца хоккеиста Мичкова нашли в пруду в Сочи

Тело Андрея Мичкова, отца хоккеиста сборной России и ХК «Сочи» Матвея Мичкова, было найдено в пруду на федеральной территории «Сириус».

«Сегодня днём спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на улицу Старообрядческую. От сотрудников десятого отряда федеральной противопожарной службы в спасотряд МЧС поступило сообщение, что в 20 м от берега в пруду находится тело человека», — приводит слова источника РИА Новости.

Она также отметила, что спасатели извлекли тело из пруда, сейчас на месте работает полиция.

По информации СМИ, 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова.

18-летний Матвей — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи с гибелью Андрея Мичкова.