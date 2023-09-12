Российский хоккеист Самсонов попал в сотню легендарных игроков «Бостона»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Американский клуб составил масштабный список из 100 главных легенд клуба, основанный на оценках независимых журналистов, историков и членов хоккейного сообщества.
Самсонов выступал за «Бостон» с 1997-го по 2006 год. Российский нападающий является обладателем приза лучшему новичку НХЛ в сезоне-1997/98.
Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможной потасовке с соотечественником и защитником «Бостон Брюинз» Дмитрием Орловым.