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Овечкин не исключил, что может подраться с Орловым

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможной потасовке с соотечественником и защитником «Бостон Брюинз» Дмитрием Орловым.
Овечкин не исключил, что может подраться с Орловым
  • AP
  • © Nick Wass

«Почему нет? Это хоккей. В хоккее у тебя друзья — вне площадки», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

При этом нападающий отметил, что у него шикарные отношения с Орловым.

«У нас шикарные отношения с Димой. Он хороший друг. Жалко, что ушёл, но это бизнес», — сказал он.

Россияне в составе «Вашингтона» выиграли Кубок Стэнли и регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В межсезонье защитник перешёл в «Каролину».

Ранее Овечкин поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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