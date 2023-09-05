Овечкин не исключил, что может подраться с Орловым
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«Почему нет? Это хоккей. В хоккее у тебя друзья — вне площадки», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».
При этом нападающий отметил, что у него шикарные отношения с Орловым.
«У нас шикарные отношения с Димой. Он хороший друг. Жалко, что ушёл, но это бизнес», — сказал он.
Россияне в составе «Вашингтона» выиграли Кубок Стэнли и регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В межсезонье защитник перешёл в «Каролину».
Ранее Овечкин поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.