В ХК «Лада» сообщили, когда Мыскина определится по поводу своего назначения на пост президента клуба

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что бывшая теннисистка Анастасия Мыскина находится в раздумьях по поводу своего назначения на пост президента тольяттинского хоккейного клуба.

«Мы пообщались с Анастасией, пока к конкретному решению не пришли. Она всё ещё в раздумьях. Скорее всего, определится к концу месяца», — цитирует Чеботарёва РИА Новости.

Теннисистка занимает пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР). Также она входит в наблюдательный совет «Лады».

Мыскина — бывшая вторая ракетка мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она одержала победу на 15 турнирах организации.

Ранее гендиректор «Лады» заявил, что они сделали предложение Мыскиной занять пост президента клуба.