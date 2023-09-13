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В ХК «Лада» сообщили, когда Мыскина определится по поводу своего назначения на пост президента клуба

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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что бывшая теннисистка Анастасия Мыскина находится в раздумьях по поводу своего назначения на пост президента тольяттинского хоккейного клуба.
В ХК «Лада» сообщили, когда Мыскина определится по поводу своего назначения на пост президента клуба
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мы пообщались с Анастасией, пока к конкретному решению не пришли. Она всё ещё в раздумьях. Скорее всего, определится к концу месяца», — цитирует Чеботарёва РИА Новости.

Теннисистка занимает пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР). Также она входит в наблюдательный совет «Лады». 

Мыскина — бывшая вторая ракетка мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она одержала победу на 15 турнирах организации.  

Ранее гендиректор «Лады» заявил, что они сделали предложение Мыскиной занять пост президента клуба.

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