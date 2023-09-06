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Гендиректор «Лады»: сделали предложение Мыскиной занять пост президента клуба

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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о предложении занять пост президента клуба бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной.
Гендиректор «Лады»: сделали предложение Мыскиной занять пост президента клуба
  • РИА Новости

«Предложение сделано, теперь ждём ответа от Анастасии Андреевны. Ей нужно немного времени, чтобы всё взвесить. Она публичный человек и занята различной общественной работой. Поэтому необходимо определить, насколько она сможет уделять внимание клубу не в ущерб другой деятельности», — цитирует Чеботарёва РИА Новости.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Мыскина займёт пост президента хоккейного клуба.

Теннисистка занимает пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР). Также она входит в наблюдательный совет «Лады». 

Мыскина — бывшая вторая ракетка мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она одержала победы на 15 турнирах организации.  

Ранее СКА победил «Ладу» в матче КХЛ.

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