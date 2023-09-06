Гендиректор «Лады»: сделали предложение Мыскиной занять пост президента клуба

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о предложении занять пост президента клуба бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной.

«Предложение сделано, теперь ждём ответа от Анастасии Андреевны. Ей нужно немного времени, чтобы всё взвесить. Она публичный человек и занята различной общественной работой. Поэтому необходимо определить, насколько она сможет уделять внимание клубу не в ущерб другой деятельности», — цитирует Чеботарёва РИА Новости.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Мыскина займёт пост президента хоккейного клуба.

Теннисистка занимает пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР). Также она входит в наблюдательный совет «Лады».

Мыскина — бывшая вторая ракетка мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она одержала победы на 15 турнирах организации.

Ранее СКА победил «Ладу» в матче КХЛ.