ЦСКА крупно проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бело-голубых.
В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (пятая минута), Дмитрий Рашевский (40-я, 55-я), Егор Петухов (60-я). У проигравших отличился Андрей Светлаков (32-я).
«Динамо» (восемь очков) занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА (пять) располагается на восьмой позиции.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Сибирь» — «Амур» — 1:2;
«Северсталь» — «Сочи» — 4:5.
Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал самую крупную за 19 лет сухую победу над СКА.