ЦСКА крупно проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

ЦСКА потерпел крупное поражение от «Динамо» в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бело-голубых.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (пятая минута), Дмитрий Рашевский (40-я, 55-я), Егор Петухов (60-я). У проигравших отличился Андрей Светлаков (32-я).

«Динамо» (восемь очков) занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА (пять) располагается на восьмой позиции.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Сибирь» — «Амур» — 1:2;

«Северсталь» — «Сочи» — 4:5.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал самую крупную за 19 лет сухую победу над СКА.