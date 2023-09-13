Фёдоров объяснил неудачи ЦСКА на старте нового сезона КХЛ психологией

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров уверен, что армейская команда начнёт совсем скоро стабильно набирать очки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У нас есть характер, мастерство, но что-то мешает побеждать, мы над этим работаем. Хотелось бы преодолеть всё в ближайшем будущем. Все проблемы сейчас из-за психологии», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что эмоции были не на стороне хоккеистов армейцев.

«В следующих матчах будем держать себя в руках. Эти эмоции — желание победить. Надо проработать этот вопрос и поговорить по душам с нашим боевым составом, со всеми, кто будет выходить на лёд», — добавил Фёдоров.

ЦСКА потерпел крупное поражение от «Динамо» (1:4) в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (пятая минута), Дмитрий Рашевский (40-я, 55-я), Егор Петухов (60-я). У проигравших отличился Андрей Светлаков (32-я).

«Динамо» (восемь очков) занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА (пять) располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал самую крупную за 19 лет сухую победу над СКА.