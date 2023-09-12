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«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, обыграв «Адмирал»

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«Торпедо» победило «Адмирал» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, обыграв «Адмирал»
  • © пресс-служба ХК "Торпедо"

Встреча на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 3:1 в пользу нижегородского клуба.

В составе «Торпедо» шайбы забросили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Игорь Ларионов. У «Адмирала» отличился Павел Варфоломеев.

«Торпедо» набрало восемь очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Адмирала» три очка и десятая позиция в Восточном дивизионе.

Ранее СКА проиграл «Спартаку» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ.

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