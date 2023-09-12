«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, обыграв «Адмирал»
- © пресс-служба ХК "Торпедо"
Встреча на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 3:1 в пользу нижегородского клуба.
В составе «Торпедо» шайбы забросили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Игорь Ларионов. У «Адмирала» отличился Павел Варфоломеев.
«Торпедо» набрало восемь очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Адмирала» три очка и десятая позиция в Восточном дивизионе.
Ранее СКА проиграл «Спартаку» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ.