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Канарейкин: Мичкову нужно развиваться, играя за любую команду

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что переход из санкт-петербургского СКА в «Сочи» пойдёт на пользу нападающему Матвею Мичкову.
Канарейкин: Мичкову нужно развиваться, играя за любую команду
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Филадельфия» сделала выбор в пользу Мичкова. Это серьёзное решение, рассчитанное на развитие клуба в дальнейшем, ведь они взяли человека с хорошим игровым мышлением, на которого делают большую ставку. Мичков — это лидер. Он был фаворитом в сборной России, а также имеет развитое голевое чутьё и хороший завершающий бросок, поэтому за него и борются, хотят, чтобы он проявил себя в играх в Северной Америке. Мы не отстаём, но НХЛ — это сильнейшая лига в мире.

Мне трудно сказать, почему Матвей не проходит в состав СКА. Это решение тренерского штаба. Но переход Мичкова в аренду в «Сочи» пойдёт ему на пользу. Он уже адаптирован к этой команде. Его дальнейшая судьба — это вопрос в отношениях СКА и «Филадельфии». В любом случае работы много впереди и останавливаться нельзя, нужно дальше развиваться, играя за любую команду», — заявил RT Канарейкин.

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и СКА Максим Рыбин заявил, что Мичков мечтает играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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