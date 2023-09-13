Рыбин: при всём уважении к «Сочи» Мичков мечтает играть в НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал переход нападающего санкт-петербургского клуба Матвея Мичкова на правах аренды в «Сочи».

«Матвей был отправлен в аренду, а значит, в топ-6 форвардов СКА он не попал. Такому талантливому парню точно нельзя сидеть на скамейке — это не закончится ничем хорошим. Надеюсь, что мы не потеряем этого перспективного игрока (сколько загубленных талантов мы уже наблюдали). У Матвея долгий контракт, не знаю, насколько это правильно, но, раз он подписан, значит, игрок решил развиваться в России. Возможно, он обсудил это с агентами или близкими. Может быть, я бы с опцией обязательного возврата дал ему шанс уехать за океан. При всём уважении к южанам, думаю, Матвей мечтает не о «Сочи», а закрепиться в СКА или как задача-максимум играть в НХЛ. Тем более его там ждут с распростёртыми объятиями. Кто бы что ни писал, а это сильнейшая лига в мире.

Если Матвей с таким талантом не попал в топ-6 нападающих, то даже не знаю, кому он проиграл конкуренцию… Тот же Гальченюк — пока ноль голов в пяти матчах. Сколько клубов он сменил в НХЛ? Уж кому Матвей не должен проиграть конкуренцию, так это ему. Но это решение главного тренера — и точка. Изнутри ему всё видно намного лучше, чем нам», — заявил Рыбин RT.



Также Рыбин вспомнил свой опыт отъезда за океан и рассказал об особенностях хоккея в Северной Америке.



«Когда я туда ездил, не было ничего! Сейчас — пожалуйста: интернет, телевидение, общение. Играй, тренируйся, прогрессируй — ничего не мешает! Просто каждый день через кропотливый труд доказывать свою состоятельность», — добавил он.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что Мичков будет прогрессировать в «Сочи».