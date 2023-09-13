Кожевников считает, что Мичков будет прогрессировать в «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход нападающего санкт-петербургского СКА Матвея Мичкова на правах аренды в «Сочи».

«Я считаю, что это правильное решение. У Матвея будет больше свободы и игрового времени, а значит, он будет прогрессировать. Мичков ещё молод, поэтому не смог закрепиться в СКА. Это тренерское решение: возможно, Матвей пока что не вписывается в игровую схему команды. Я буду надеяться, что он не затеряется, как было со многими ребятами, у него для этого есть все необходимые качества. Хоккеисты как цветы: все растут по-разному. Есть Малкин и Овечкин, которые рано заиграли, а есть игроки, которым требуется большее количество времени. Матвею не 25 лет, а значит, время есть», — заявил он RT.



Также Кожевников прокомментировал неоднозначную реакцию североамериканских хоккейных экспертов и журналистов.



«Они могут сколько угодно критиковать этот переход — значит, надо было уговаривать его ехать в НХЛ раньше. Российскому хоккею лучше, чтобы он остался в КХЛ. Парень очень талантливый! За океаном его могли спустить в АХЛ, где действительно можно закиснуть», — сказал он.

Ранее американский журналист Александер Эпплйард выразил мнение, что для Мичкова было бы лучше остаться в СКА.