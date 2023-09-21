Быков назвал неэтичным сравнение прорыва блокады Ленинграда с победой СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, сравнившего победу над «Северсталью» в матче КХЛ с прорывом блокады Ленинграда.

«Понимаю, что хоккей — это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать, это просто неэтично», — цитирует Быкова РИА Новости.

Напомним, что СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Северсталь» в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Валентин Зыков, оформивший дубль, Владимир Алистров и Александр Никишин. У «Северстали» шайбу забросил Илья Иванцов.

После матча Ротенберг сравнил победу СКА над «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда.

Ранее Ротенберг рассказал о выезде петербургского клуба на Дальний Восток.