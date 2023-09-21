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Ротенберг — о выезде СКА на Дальний Восток: будем жить в самолёте, нам не привыкать

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о выезде петербургского клуба на Дальний Восток.
Ротенберг — о выезде СКА на Дальний Восток: будем жить в самолёте, нам не привыкать
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Что делаю в самолётах? Работаю, смотрим видео, готовимся к следующей игре. Это наша жизнь, нужно любить хоккей. А по перелётам — ну, будем жить в самолёте, нам не привыкать. Мы уже живём в самолёте с начала сезона», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

Напомним, что СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Северсталь» в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

23 сентября СКА в гостях сыграет с «Амуром».

СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» занимает восьмое место в Восточном дивизионе.

Ранее Ротенберг сравнил победу СКА над «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда.

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