Ротенберг — о выезде СКА на Дальний Восток: будем жить в самолёте, нам не привыкать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о выезде петербургского клуба на Дальний Восток.

«Что делаю в самолётах? Работаю, смотрим видео, готовимся к следующей игре. Это наша жизнь, нужно любить хоккей. А по перелётам — ну, будем жить в самолёте, нам не привыкать. Мы уже живём в самолёте с начала сезона», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

Напомним, что СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Северсталь» в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

23 сентября СКА в гостях сыграет с «Амуром».

СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» занимает восьмое место в Восточном дивизионе.

Ранее Ротенберг сравнил победу СКА над «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда.