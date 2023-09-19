Ротенберг сменил капитана СКА после пятого подряд поражения в КХЛ

Главный тренер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Роман Ротенберг принял решение сменить капитана петербургской команды.

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

По его словам, 29-летний нападающий «сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон».

«Он обладает необходимым опытом и пониманием», — добавил Ротенберг.

Вместе с тем он подчеркнул, что бывший капитан Марат Хайруллин «остаётся лидером команды в раздевалке и за её пределами».

«Он будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом будет назначен Артём Сергеев», — заключил 42-летний специалист.

СКА потерпел пять поражений подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ. Коллектив из Санкт-Петербурга с четырьмя очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Ниже располагается только подмосковный «Витязь» (три очка).

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что самая большая проблема СКА — это смена состава.