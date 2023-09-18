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Дементьев: самая большая проблема СКА — это смена состава

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал серию СКА из пяти поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В целом последние чемпионаты КХЛ изобилуют неудачными и удачными сериями игр. Самая большая проблема СКА — это смена состава. Игроки, которые составляли костяк команды, травмированы. Если посмотреть статистику игр петербуржцев, то можно увидеть, что они постоянно превосходят в бросках своих соперников. Это что-то непонятное: невезение или недопонимание. Но это и следствие тех рисков, которые закладывало руководство клуба, меняя хоккеистов прошлого созыва. Несмотря на настоящие неудачи клуба, у меня нет сомнений, что СКА выйдет в плей-офф. Ведь кто-то проходит туда, будучи на первом месте, и вылетает, а кто-то с последнего в финал выходит», — заявил RT агент.

Ранее сообщалось, что Дементьев назвал невезением неудачный старт ЦСКА в КХЛ.

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