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Кравец считает, что «Авангард» заслужил минимум ничью в игре с «Сибирью»

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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о поражении своей команды от «Сибири» в матче КХЛ.
Кравец считает, что «Авангард» заслужил минимум ничью в игре с «Сибирью»
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Как всегда с «Сибирью», очень напряжённая и интересная игра получилась. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать. Ну и, конечно, в концовке, сравняв счёт, нужно доводить игру до положительного результата. Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе», — сказал Кравец на пресс-конференции.

Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Энди Андреофф (15-я, 26-я минуты), Фёдор Гордеев (58-я). У «Авангарда» забили Игорь Гераськин (первая), Рид Буше (36-я), Райан Спунер (58-я).

Ранее «Динамо» в овертайме победило «Амур» и одержало шестую победу подряд в КХЛ.

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