Проблемная перестройка: с чем связан неудачный старт СКА в регулярном чемпионате КХЛ

СКА на своём льду потерпел поражение от московского «Динамо» и впервые с 2015 года проиграл четыре из первых шести матчей на старте регулярного чемпионата КХЛ. После 15 игровых дней подопечные Романа Ротенберга занимали 19-е место в сводной таблице первенства. Армейцы на протяжении трёх встреч не могут забросить в равных составах и входят в число самых нерезультативных команд лиги. В чём причина неудач действующего обладателя Кубка Континента — в материале RT.

Мало кто мог предположить, что начало нынешнего регулярного чемпионата получится таким непростым для СКА. Действующий обладатель Кубка Континента выиграл два матча, но потом внезапно стал терпеть одно фиаско за другим. К середине сентября в его пассиве уже набралось четыре поражения подряд, а ещё пара неудач приведёт к повторению антирекорда команды в КХЛ. И хотя неуверенность петербуржцев на старте объяснима, вряд ли это успокаивает болельщиков.

Особенно с учётом того, как они привыкли к доминированию своего коллектива в прошедшем первенстве. Тогда СКА на старте взял верх девять раз подряд, а к началу ноября имел в активе 25 побед и всего два поражения. Да, впоследствии армейцы сбавили обороты и набрали всего 105 очков по итогам регулярки — один из худших результатов в истории лиги для обладателя трофея (особенно в свете увеличения числа матчей до 68). Несмотря на это, были все основания ожидать, что в нынешнем сезоне подопечные Романа Ротенберга вновь с ходу начнут демонстрировать своё превосходство над конкурентами.

Поначалу так и казалось. Да, в предсезонке СКА не всегда смотрелся впечатляюще, но в первом матче первенства справился с московским «Динамо», а потом разгромил «Ладу». Однако затем как отрезало. «Торпедо» и «Локомотиву» армейцы уступили в равной борьбе, от «Спартака» потерпели разгромное поражение, сумев сократить колоссальное отставание по броскам в створ лишь в третьем периоде, а потом позволили бело-голубым взять реванш. Причём одними из главных героев стали их бывшие хоккеисты. Вратарь Константин Волков совершил 37 сейвов, а Никита Гусев выступил в роли ассистента в эпизоде с первым из двух голов Максима Джиошвили. Небольшой компенсацией стала разве что дебютная шайба Арсения Грицюка после переезда в Северную столицу.

Правда, полностью своей игрой тот не был доволен. По словам Грицюка, именно он стал виновником второго гола в ворота СКА, поскольку не сумел накрыть Владислава Михайлова. Но ещё более грубо ошибся Степан Фальковский, фактически организовавший Джиошвили выход один на один с 19-летним Сергеем Ивановым. В старте, по обыкновению, вышел Юхан Маттссон, но он был заменён уже после первого периода, когда пропустил дважды с девяти бросков.

В итоге СКА уступил 1:3 и не только выдал худший старт с 2015 года, но и продлил две неприятные серии. Петербуржцы не смогли взять верх в четырёх встречах подряд, а в трёх последних — забить в равных составах. «Спартаку» проиграли всухую, а «Локомотиву» забрасывали лишь в большинстве.

«Наверное, чуть-чуть передерживаем шайбу, бросаем не столько, сколько требуется. Каждый хочет сыграть на партнёра. Тренеры говорят, что каждому нужно брать ответственность на себя. У меня бывают моменты, когда хочется отдать. Кажется, что игрок открыт, но последний пас не проходит, идут обрезы. Где-то нужно сыграть попроще... на ворота, забить больше «грязных», черновых голов, которые «копаются» на пятаке — добивания, рикошеты», — выразил мнение Грицюк.

По состоянию на утро 16 сентября СКА входил в шестёрку худших команд КХЛ по результативности. Армейцы забили 11 голов — столько же было у «Сибири» и «Нефтехимика». По десять раз отличились «Витязь» и «Барыс». При этом лидеры превосходили петербуржцев уже в два раза. В активе московского и минского «Динамо» было по 22 шайбы, у «Торпедо» и «Спартака» — по 23.

Так в чём же причина неудач СКА? По мнению Ротенберга, частично они связаны с кадровыми потерями. В списке травмированных пребывают голкипер Дмитрий Николаев и форвард Артём Швец-Роговой, а недавно к ним в лазарете присоединился Андрей Педан. Недоступны Степан Старков, Николай Поляков и Артём Земчёнок, чьё возвращение ожидается в ближайшее время. Но вряд ли кого-то из них можно отнести к числу ключевых игроков.

Куда логичнее предположить, что всему виной перестройка состава, последствия которой продолжают сказываться на двукратных обладателях Кубка Гагарина. По сути, сейчас перед нами совсем не тот СКА, что был в прошлом соревновательном году. Не считая подпитки из молодёжки, летом коллектив пополнили 26 новых спортсменов, в то время как 32 игрока его оставили. И далеко не все из них были хоккеистами ротации.

Санкт-Петербург покинули лучший бомбардир и снайпер прошлого первенства Дмитрий Яшкин, один из сильнейших хоккеистов своего поколения Никита Гусев, Дамир Жафяров, Игорь Ожиганов и Александр Волков, финишировавшие в десятке самых продуктивных игроков СКА. А также перспективные Егор Замула, Максим Грошев и Владислав Цицюра. И пока приобретённые вместо них сменщики не справляются со своими задачами.

Самыми громкими трансферами СКА в летний период дозаявок стали Сергей Толчинский и Арсений Грицюк из «Авангарда», Брендан Лайпсик из «Металлурга» и Алекс Гальченюк, в 2012 году выбранный «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ. Но если первые трое ещё пытаются оправдывать возложенные на них надежды, то американец проваливается на новом месте.

В первых трёх матчах Гальченюк дважды ассистировал партнёрам, но в трёх следующих не записал на свой счёт ни одного очка. Наиболее разочаровывающим выглядит его показатель полезности («-5»). Хуже он лишь у шести представителей «Витязя», занимающего последнее, 23-е место в сводной таблице турнира. Быть может, всему виной проблемы с адаптацией и американец ещё покажет себя в КХЛ. Однако гарантий нет. В НХЛ он уже давно не демонстрировал выдающихся результатов — в последний раз набирал хотя бы полбалла в среднем за встречу в сезоне-2018/19 (41 в 72), когда защищал цвета «Аризоны».

Оценивать успехи Грицюка пока объективно рано — старт регулярки он пропустил по состоянию здоровья, а на лёд выходил лишь в противостояниях со «Спартаком» и с «Динамо». Что касается Толчинского и Лайпсика, те выглядят относительно неплохо и входят в топ-4 лучших бомбардиров коллектива, но ждали от них большего. Сергей имеет в активе четыре (1 + 3) очка при показателе полезности «-3», на том же уровне находится и Брендан (1 + 2, «+1»). Пока лучше проявляет себя тот же Владимир Алистров. Белорус один раз забил сам, трижды ассистировал партнёрам, но при нём команда находится в плюсе («+3»).

Ещё одна причина заключается в сложном календаре. Достаточно взглянуть на оппонентов: «Торпедо», «Динамо» и «Спартак» лидируют в Западной конференции, высоко идёт и «Локомотив». Регулярно брать верх над соперниками такого калибра — задача не из простых даже для сформированного и хорошо сыгранного коллектива.

Но нынешний СКА таковым не является. Это заметно хотя бы по тому, как часто Ротенберг ротирует звенья, пытаясь найти идеальные сочетания. В последних четырёх играх перестановки происходили во всех тройках, включая вторую, где неплохо зарекомендовали себя Лайпсик, Алистров и Василий Глотов. Но в матче с «Динамо» белорус действовал вместе с Толчинским и Михаилом Воробьёвым, а его место занял Марат Хайруллин.

Гальченюк успел примерить на себя роль как центрфорварда, так и левого нападающего. Но пока не сумел должным образом проявить себя ни рядом с Толчинским и Хайруллиным, ни с Грицюком и Александром Кадейкиным. В четвёртом звене себя попробовали семь разных исполнителей, подпускали к основе и 17-летнего Ивана Демидова.

Итог противостояния с «Динамо» даёт основания полагать, что на этом поиски не закончатся. Скорее всего, во встрече с «Сибирью» Ротенберг вновь перетряхнёт тройки и постарается найти идеальные сочетания, где его лидеры будут максимизировать свои способности. Возможно, на лёд впервые в чемпионате выйдет Степан Старков, перешедший летом из «Витязя». Шанс показать себя получит Эмиль Галимов.

Так или иначе, преждевременно рассуждать о далекоидущих перспективах СКА и тем более вычёркивать его из списка главных претендентов на Кубок Гагарина. Как только новички адаптируются в новой среде, а новоиспечённые партнёры немного притрутся друг к другу, армейцы могут вновь взять высокий темп и начать разбивать оппонентов одного за другим. Ведь по составу они даже сейчас остаются одними из сильнейших в КХЛ. Сравниться с ними могут только ЦСКА и «Ак Барс».

Немаловажно, что в самой команде спокойно реагируют на неудачи. Об отсутствии паники говорит форвард Илья Федотов, уверенность в своих подопечных выражает и Ротенберг. По его словам, в такие моменты команду пытаются расшатать, но со СКА это не пройдёт.

«Никакая накачка не нужна — спокойствие и только спокойствие. У нас хороший эмоциональный фон. Таков наш путь. Возьмите «Бостон» в прошлом сезоне — он феноменально прошёл регулярный чемпионат, но не смог преодолеть первый же вызов в плей-офф. У нас в прошлом сезоне был лучший старт в истории клуба, в этом будет лучший финиш. Мы будем цепляться за хорошую игру, нужно, чтобы качество перешло в результат», — заявил специалист после встречи с «Динамо».