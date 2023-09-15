Дубль Джиошвили помог московскому «Динамо» обыграть СКА в КХЛ

Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили (14-я, 47-я минуты), Владислав Михайлов (17-я). У проигравших отличился Арсений Грицюк (5-я).

«Динамо» (десять очков) поднялось на вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. СКА (четыре) — на десятом месте.

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче КХЛ.