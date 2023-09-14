Дубль Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь» в матче КХЛ

Столичный «Спартак» нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (13-я минута), Иван Морозов (21-я), Николай Голдобин (39-я, 42-я). У проигравших отличился Владислав Цицюра (25-я).

«Спартак» (восемь очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (два) располагается на 11-й позиции.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Трактор» — «Динамо» (Минск) — 3:2,

«Торпедо» — «Куньлунь» — 5:2.

Ранее «Лада» обыграла «Трактор» и одержала вторую победу после возвращения в КХЛ.