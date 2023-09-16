Дементьев заявил, что российские хоккеисты действуют на интуитивном уровне

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев, комментируя поражение санкт-петербургского СКА от московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), рассказал о недостатках подготовки российских хоккеистов.

«Игра была такая, что сложно сейчас кого-то выделить. Каждый делал свою работу. Я очень придирчивый зритель, с большими требованиями, что команда должна делать на льду. Важным компонентом современного хоккея является индивидуально-тактическое мастерство, и каждый тренер имеет право требовать определённые действия от своих хоккеистов в том или ином моменте. А вот взаимодействие двух и более игроков — это уже командный интеллект. Как он формируется — это всё зависит от тренерского штаба.

В российском хоккее не прививаются индивидуально-тактические действия, у ребят-хоккеистов это всё происходит на интуитивном уровне. Каждое касание шайбы или действие в той или иной части площадки — это импровизация. Вот в Канаде игрокам прививаются определённые действия игры: куда можно давать пасы, куда можно двигаться. И каждый игрок имеет представление о действиях своего сокомандника, даже если это свежий состав. Наверное, это те нюансы, которых не хватает в нашей системе подготовки», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев назвал обновлённый состав причиной неудачного старта СКА в КХЛ.