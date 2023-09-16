Дементьев назвал обновлённый состав причиной неудачного старта СКА в КХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал причины серии из четырёх поражений подряд санкт-петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Самая главная причина неудачной серии СКА заключается в том, что команда сейчас ещё притирается. Очень много игроков было поменяно в межсезонье. Новые игроки равно новые связки. Думаю, что все проблемы связаны с этим. Но в целом СКА — достаточно сильный коллектив. Просто у каждой команды бывают периоды, независимо от того, лидер к ним перешёл или нет, когда происходят длинные серии поражений или побед, так что данная ситуация не выбивается из общей погрешности.

Для того чтобы что-то говорить об ошибках тренерского штаба, необходимо находиться внутри этой кухни, понимать, какие установки они дают, какие задачи ставят, какой объём подготовки необходим. Создание команды-победителя — это непростой процесс. Игроки должны стать ближе не только на льду, но и в быту, а этот процесс сейчас и происходит в СКА. Многие говорят, что после ужесточения правил стало много удалений, но я бы так не сказал. У команды СКА были оправданные штрафы, но в большинстве это были случайности и результат плохих привычек игроков, что прощалось в прошлом сезоне», — заявил Дементьев RT.

Ранее сообщалось, что СКА потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.