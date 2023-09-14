Клубы КХЛ получат рекордные деньги по итогам сезона-2022/23
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Наибольшую сумму получит ЦСКА, выигравший Кубок Гагарина. Выплата составит почти 57 млн рублей. Далее идут победитель регулярного чемпионата СКА (46,9 млн) и финалист Кубка Гагарина «Ак Барс» (44,2 млн).
Сумма, которая будет распределена между 22 клубами, формируется из доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также отчислений от азартных игр.
Ранее сообщалось, что матч звёзд КХЛ 2023 года пройдёт на новой арене СКА в Санкт-Петербурге.