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Клубы КХЛ получат рекордные деньги по итогам сезона-2022/23

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит между клубами рекордную сумму в 603,9 млн рублей по итогам прошедшего сезона.
Клубы КХЛ получат рекордные деньги по итогам сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

Наибольшую сумму получит ЦСКА, выигравший Кубок Гагарина. Выплата составит почти 57 млн рублей. Далее идут победитель регулярного чемпионата СКА (46,9 млн) и финалист Кубка Гагарина «Ак Барс» (44,2 млн).

Сумма, которая будет распределена между 22 клубами, формируется из доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также отчислений от азартных игр. 

Ранее сообщалось, что матч звёзд КХЛ 2023 года пройдёт на новой арене СКА в Санкт-Петербурге.

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