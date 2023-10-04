Дубль Горбунова помог минскому «Динамо» обыграть СКА в матче КХЛ
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Встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе минской команды шайбы забросили Виталий Пинчук, Янни Калдис, также дубль оформил Роман Горбунов. У питерцев отличились Владимир Алистров и Алекс Гальченюк.
СКА с 12 очками идёт на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» 14 очков и седьмая позиция на Западе.
Ранее московский ЦСКА обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.