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Дубль Горбунова помог минскому «Динамо» обыграть СКА в матче КХЛ

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Минское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Горбунова помог минскому «Динамо» обыграть СКА в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе минской команды шайбы забросили Виталий Пинчук, Янни Калдис, также дубль оформил Роман Горбунов. У питерцев отличились Владимир Алистров и Алекс Гальченюк.

СКА с 12 очками идёт на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» 14 очков и седьмая позиция на Западе.

Ранее московский ЦСКА обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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