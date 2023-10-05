Канадский игрок «Динамо» Уил заявил, что не хочет возвращаться в НХЛ

Нападающий «Динамо» Джордан Уил заявил, что не хочет возвращаться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за закулисных игр.

«Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы. В КХЛ нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке», — приводит слова Уила «Чемпионат».

Уил выступает в КХЛ с 2021 года. До «Динамо» он выступал за «Ак Барс». В текущем сезоне он забросил семь шайб в 13 матчах за команду.

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