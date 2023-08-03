Канадский голкипер Фукале объяснил решение переехать в КХЛ

Канадский вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Закари Фукале рассказал, почему принял решение переехать в Россию.

«Я задавал вопросы людям, которых знаю и кому доверяю — в России, Канаде, США. Все политические моменты отодвинул в сторону и прикинул, какой следующий шаг будет для меня лучшим с хоккейной точки зрения», — приводит слова Фукале «Спорт-Экспресс».

По словам вратаря, он немного пообщался с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

«В «Херши» обсуждал разные вопросы с Алексеем Протасом, который несколько лет отыграл в КХЛ за минское «Динамо», и Богданом Тринеевым», — добавил Фукале.

28-летний канадский хоккеист подписал контракт с «Трактором» после завершения сезона-2022/23. Фукале выступал за «Вашингтон», «Херши Бэрс», «Галифакс Мусхедз», «Квебек Ремпартс».

Ранее нападающий московского «Динамо» Джордан Уил отреагировал на то, что его партнёр по команде Бреннан Менелл получил гражданство России.