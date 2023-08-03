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Уил — о гражданстве Менелла: это поможет О′Деллу вернуться в команду

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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил отреагировал на то, что его партнёр по команде Бреннан Менелл получил гражданство РФ.
Уил — о гражданстве Менелла: это поможет О′Деллу вернуться в команду
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мы все поддерживаем его на 100%. Это хорошая возможность для него играть в КХЛ как можно дольше. И это поможет Эрику О′Деллу вернуться, он был важной частью нашей команды, ждём его обратно», — сказал игрок пресс-службе клуба.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту Бреннану Менеллу.

Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подало документы для получения Менеллом российского спортивного гражданства.

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