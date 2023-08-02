«Динамо» подало документы для получения Менеллом российского спортивного гражданства

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что клуб начал процесс по оформлению российского спортивного гражданства для Бреннана Менелла.

«Менелл получил гражданство РФ. Мы уже подали документы, чтобы он получил и российское спортивное гражданство. Будем стремиться к тому, чтобы решить всё до старта регулярки», — цитирует Сопина «Спорт-Экспресс».

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту Бреннану Менеллу.

Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее Менелл заявил, что был рад получить российское гражданство.