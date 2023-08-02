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«Динамо» подало документы для получения Менеллом российского спортивного гражданства

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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что клуб начал процесс по оформлению российского спортивного гражданства для Бреннана Менелла.
«Динамо» подало документы для получения Менеллом российского спортивного гражданства
  • Gettyimages.ru

«Менелл получил гражданство РФ. Мы уже подали документы, чтобы он получил и российское спортивное гражданство. Будем стремиться к тому, чтобы решить всё до старта регулярки», — цитирует Сопина «Спорт-Экспресс».

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту Бреннану Менеллу.

Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее Менелл заявил, что был рад получить российское гражданство.

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