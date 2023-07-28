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Американский хоккеист «Динамо» заявил, что был рад получить российское гражданство

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Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл высказался о получении российского гражданства.
Американский хоккеист «Динамо» заявил, что был рад получить российское гражданство
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Когда мы подписывали трёхлетний контракт год назад, то обсуждали со спортивным директором команды Алексеем Сопиным такую возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: «Почему нет?» Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Всё получилось быстро, я рад получить российское гражданство», — приводит слова Менелла пресс-служба КХЛ.

27 июля Путин предоставил гражданство России Менеллу.

В сезоне-2022/23 Менелл сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (2 + 22) очка. В плей-офф он сыграл в шести матчах.

Ранее сообщалось, что чешский хоккеист Сафин занимается оформлением гражданства России.

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