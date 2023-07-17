Чешский хоккеист Сафин занимается оформлением гражданства России

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что чешский нападающий Остап Сафин готовится получить российское гражданство.

«Идёт процесс. Игрок занимается оформлением смены чешского гражданства на российское. Нам интересно, чтобы он оформил российское гражданство, с учётом лимита на легионеров», — цитирует Чеботарёва ТАСС.

15 июля «Лада» объявила о подписании пробного контракта с нападающим. Сафин находится на просмотре в тольяттинском клубе.

Ранее сообщалось, что канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик намерен получить российское гражданство.