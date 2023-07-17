Чешский хоккеист Сафин занимается оформлением гражданства России
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«Идёт процесс. Игрок занимается оформлением смены чешского гражданства на российское. Нам интересно, чтобы он оформил российское гражданство, с учётом лимита на легионеров», — цитирует Чеботарёва ТАСС.
15 июля «Лада» объявила о подписании пробного контракта с нападающим. Сафин находится на просмотре в тольяттинском клубе.
Ранее сообщалось, что канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик намерен получить российское гражданство.