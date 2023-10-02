ЦСКА разгромил «Витязь», забросив девять шайб в матче КХЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счётом 9:1.
В составе армейского клуба шайбы забросили Марсель Ибрагимов, Даррен Диц, Виталий Абрамов (дубль), Сергей Плотников, Антон Слепышев, Прохор Полтапов, Максим Соркин и Михаил Григоренко. У «Витязя» отличился Игорь Угольников.
Таким образом, ЦСКА (13) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (пять) располагается на 11-й строчке.
Ранее «Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ.