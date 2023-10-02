Узнать больше

ЦСКА разгромил «Витязь», забросив девять шайб в матче КХЛ

Короткая ссылка
ЦСКА нанёс поражение «Витязю» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА разгромил «Витязь», забросив девять шайб в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счётом 9:1.

В составе армейского клуба шайбы забросили Марсель Ибрагимов, Даррен Диц, Виталий Абрамов (дубль), Сергей Плотников, Антон Слепышев, Прохор Полтапов, Максим Соркин и Михаил Григоренко. У «Витязя» отличился Игорь Угольников.

Таким образом, ЦСКА (13) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (пять) располагается на 11-й строчке.

Ранее «Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить