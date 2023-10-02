ЦСКА разгромил «Витязь», забросив девять шайб в матче КХЛ

ЦСКА нанёс поражение «Витязю» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счётом 9:1.

В составе армейского клуба шайбы забросили Марсель Ибрагимов, Даррен Диц, Виталий Абрамов (дубль), Сергей Плотников, Антон Слепышев, Прохор Полтапов, Максим Соркин и Михаил Григоренко. У «Витязя» отличился Игорь Угольников.

Таким образом, ЦСКА (13) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (пять) располагается на 11-й строчке.

Ранее «Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ.