Победная серия СКА, судейский скандал в матче «Спартака» и возможный обмен Серебрякова: главные события недели в КХЛ

СКА одержал четыре победы подряд в регулярном чемпионате КХЛ и нацелился на обмен обладателя приза «Лучшему вратарю» минувшего сезона Никиты Серебрякова. «Спартак» потерпел поражение из-за неправомерно засчитанного гола Данилы Галенюка, а форвард «Торпедо» Владислав Фирстов был удалён до конца встречи за толчок арбитра. «Сочи» впервые с 2016 года выиграл шесть матчей подряд в сезоне, а «Сибирь» взяла верх над грандами лиги и поднялась на пятую позицию в таблице Восточной конференции.

Возрождение СКА и лидерство «Торпедо»

Спустя месяц после старта регулярного чемпионата КХЛ положение многих команд в турнирной таблице вряд ли соответствует первоначальным ожиданиям болельщиков и экспертов. ЦСКА, действующий обладатель Кубка Гагарина, по-прежнему не может обрести стабильность и имеет отрицательный баланс побед и поражений, из-за чего располагается лишь на 18-й строчке в сводном списке. Недалеко от него находится и «Салават Юлаев», лишь накануне прервавший серию из двух поражений. Причём второе стало особенно болезненным, ведь уфимцы потерпели его в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Гости пропустили трижды уже к середине второго периода и, хотя впоследствии сумели сократить отставание до минимального, восстановить паритет так и не смогли. А потом ещё и позволили Никите Евсееву поставить жирную точку в противостоянии — 4:2.

Победа над «Трактором» помогла «Салавату» добраться до отметки в 12 очков — столько же и у СКА, понемногу выбирающегося из кризиса. Ещё совсем недавно подопечные Романа Ротенберга шли на серии из пяти поражений и находились в одном провале от повторения собственного антирекорда, но взялись за ум и уже выиграли четыре встречи подряд. Петербуржцы поочерёдно разгромили «Северсталь» и «Амур», в напряжённой борьбе справились с полуфиналистом плей-офф Восточной конференции «Адмиралом», а потом не оставили шансов «Сибири».

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Особенно стоит отметить триумф в противостоянии с хоккеистами из Владивостока, в котором армейцы проявили характер. А этого им так часто не хватает в нынешнем сезоне. Артемий Плешков был вынужден вынимать шайбу из сетки уже на 93-й секунде, но это не сломило гостей. Во втором отрезке Николай Поляков восстановил паритет, а в третьем отличился Захар Бардаков. Причём в обоих случаях партнёрам ассистировал Валентин Зыков, благодаря чему поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров коллектива (3 + 2). Больше лишь у Сергея Толчинского (1 + 5), Алекса Гальченюка (4 + 2), Александра Никишина (3 + 5) и Владимира Алистрова (3 + 6).

Тем не менее до возвращения на привычные позиции СКА ещё далеко. Петербуржцы занимают 11-е место среди всех команд лиги и на пять отстают от лидера. Возглавляет же её «Торпедо», вернувшееся на победные рельсы после осечек во встречах с «Ак Барсом» и «Салаватом». Да, с серьёзными соперниками на этом этапе пути нижегородцев не пересекались — были обыграны минское «Динамо» и «Витязь». Но это не должно умалять заслуги коллектива Игоря Ларионова, демонстрирующего не только результативный, но и сбалансированный хоккей. На данный момент он входит в шестёрку как самых забивных (37, второе место), так и непропускающих (22, шестое место) в лиге.

Причём в последнем противостоянии с подмосковной командой «Торпедо» не помешало даже неоднозначное удаление Владислава Фирстова. В начале третьего периода он получил 20 минут за толчок арбитра и был удалён до конца матча. При этом ситуация получилась спорной. С одной стороны, такое поведение спортсмена заслуживает наказания. С другой, судья преградил ему путь и помешал добраться до шайбы, а самое главное — не торопился отходить.

«Тут не в эмоциях дело, и я никому не хотел принести вреда. Нет такого, что я хочу кого‑то ударить. Просто там был такой эпизод, что игрок «Витязя» убегал. Мог возникнуть опасный момент. Арбитр стоял у борта, я в него врезался. Он не отходит, мне надо бежать. Я подумал, что чуть‑чуть его подтолкну, чтобы он отошёл в сторону. Это не со зла всё было. Но судья посчитал, что это тянет на 20 минут за неспортивное поведение. Хотя я к главному подъехал и сказал, что я не хотел сделать что‑то плохое. Просто думал, как судью обойти. Ну а что нам там, целоваться стоять? Я не понимаю. Ну и так всё получилось», — признался Фирстов в интервью «Матч ТВ».

Ошибочно засчитанный гол

Самый же громкий судейский скандал разгорелся в матче «Спартака» и «Сочи». Менее чем за две минуты до конца второго периода гостям удалось зажать хозяев в своей зоне и завершить атаку броском Амира Гараева от синей линии. Арбитр потерял шайбу из виду, дал свисток и поспешил. Та попала в защитника «леопардов» Данилу Галенюка, который сначала опустил её на лёд, а затем с разворота направил в сетку.

Казалось бы, поводов засчитывать взятие ворот нет. Ведь к тому моменту, как Галенюк нанёс бросок, игра уже была остановлена, а хоккеисты «Спартака» выключились из эпизода и не оказывали сопернику сопротивления. Причём среагировали именно на свисток судьи, а не сделали это по своей воле. Тем не менее после длительного обсуждения гол признали чистым и указали на центр.

В итоге крайне странный вердикт бригады арбитров под руководством Константина Оленина и Евгения Ромасько вызвал колоссальный резонанс. Его раскритиковали известный в прошлом судья Леонид Вайсфельд, а также бывший наставник молодёжной сборной России Владимир Плющев. А КХЛ даже выпустила официальное заявление, в котором признала неправомерным принятое решение.

«Данная ситуация не подпадает под пункт 2 Правила 31: «Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло». Данное взятие ворот не может быть засчитано. Лига дополнительно рассмотрит данный эпизод», — постановили в департаменте судейства КХЛ.

Так или иначе, на результат заявление лиги повлиять не может. В третьем периоде противники обменялись точными бросками, а «Сочи» удержал преимущество и впервые с 2016 года выиграл шесть раз подряд в регулярке. Правда, главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не стал винить судей в провале подопечных. По его словам, красно-белые провели худший матч в сезоне и заслуженно уступили.

«Убийцы» фаворитов

Что удивительно, до недавнего времени вторая по продолжительности успешная серия принадлежала не кому-либо из лидеров, а «Сибири». Ещё в середине сентября подопечные Дэвида Немировски имели в пассиве три поражения кряду, но после этого внезапно взяли верх четыре раза. Причём на этом отрезке грохнули не только кризисный «Барыс», но и звёздные СКА, «Авангард» и московское «Динамо». На тот момент бело-голубые не были биты в семи противостояниях кряду, но не смогли ни разу огорчить запасного вратаря «снеговиков» Дениса Костина в равных составах. Максим Джиошвили оформил дубль в большинстве, но этого оказалось недостаточно — 2:3.

Таким образом, сейчас «Сибирь» занимает пятое место в таблице Восточной конференции и опережает таких грандов, как «Салават Юлаев» и «Авангард». И это при отсутствии сверхрезультативного бомбардира, готового вести за собой коллектив. Пока главным претендентом на этот статус остаётся Тейлор Бек (4 + 5), но он не входит даже в двадцатку самых продуктивных хоккеистов лиги. Николай Прохоркин (3 + 4) располагается и того ниже — на 59-й позиции.

До недавнего времени держалась и «Лада», также удивляющая своими результатами на старте сезона. За последние две недели тольяттинцы расправились с «Металлургом», «Трактором», ЦСКА и «Куньлунем», после чего всё же оступились. Реванш взяли челябинцы, не побеждавшие до этого на протяжении трёх встреч. Причём судьба противостояния решилась в овертайме, где отличился недавно вернувший из НХЛ Семён Дер-Аргучинцев.

Обмен Коростелёва и сделка по Серебрякову

Но если у «Сибири» и «Лады» дела идут хорошо, то у «Авангарда» довольно скверно. В последних трёх встречах подопечные Михаила Кравеца уступили, а в матче с «Автомобилистом» и вовсе были разгромлены — 1:5. При этом в третьем периоде пропустили сразу два курьёзных гола за 49 секунд. Сначала Семён Чистяков поразил собственные ворота при попытке воспользоваться отложенным штрафом, причём гол был засчитан на заслужившего наказание Александра Севастьянова. А затем омичи позволили Андрею Обидину отличиться в меньшинстве. Форвард екатеринбуржцев не без нарушения правил потерял равновесие в борьбе с защитником и вместе с шайбой влетел в створ, попутно затолкав туда и голкипера.

Таким образом, был омрачён дебют Сергея Бойкова на новом месте. Несколько дней назад «Авангард» выменял права на него у московского «Динамо» и с ходу бросил его в бой. И хотя они с Дамиром Шарипзяновым стали единственными представителями оборонительной линии, не завершившими матч в «минусе», новобранец вряд ли остался доволен.

В свою очередь, нападающими обменялись «Металлург» и «Северсталь». В Магнитогорск отправился Александр Петунин, в то время как в Череповец поехал Никита Коростелёв. Как и Бойков, ранее он уже пробовал силы в НХЛ, но не сумел закрепиться в североамериканской лиге и вернулся домой. И за последние три года дважды выходил в финал Кубка Гагарина — сначала с ЦСКА, а потом и с «лисами». Правда, в обоих случаях его коллектив остался без трофея.

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В целом за последние годы полноценно раскрыться Коростелёв так и не смог, а в минувшем сезоне хоть и набрал 24 (16 + 8) очка, имел отрицательный показатель полезности («-13»). А теперь неудачно начал и нынешний. В шести встречах он отметился лишь одной передачей, а с ним на льду магнитогорцы пропустили на шесть шайб больше, чем забили в равных в составах («-6»). Да, показатели Петунина не сильно выше (0 + 2, «-1»), но демонстрировал он их в менее мощном коллективе. Если «Металлург» по-прежнему идёт вторым в сводной таблице, то «Северсталь» занимает лишь 15-ю строчку.

Тем не менее потенциально один из главных обменов года в КХЛ пока находится в разработке. На днях в прессе появились сведения о скором переходе Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА. В прошлом соревновательном году он демонстрировал высочайший уровень как в регулярке, так и в плей-офф, где помог владивостокской команде впервые в истории дойти до 1/4 финала Кубка Гагарина, и заслуженно получил награду «Лучшему вратарю».

Однако точка в данной истории ещё не поставлена. Как сообщил «Спорт-Экспресс», клубы по-прежнему обсуждают детали сделки, а именно компенсацию, которая положена «Адмиралу». По информации «Чемпионата», взамен дальневосточный коллектив может получить 19-летнего Сергея Иванова, здорово проявившего себя в нынешнем первенстве. Однако назвать это равноценным обменом сложно.