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«Куньлунь» по буллитам победил «Металлург» в КХЛ

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«Куньлунь» победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счётом 3:2 после серии буллитов.

В составе победителей отличились Брэндон Ип и Зак Лесли. У «Металлурга» шайбы забросили Александр Петунин и Егор Коробкин.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Куньлуня» 

«Куньлунь» набрал 12 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Металлурга» 17 очков и первая позиция в Восточной конференции.

В другом матче «Салават Юлаев» победил «Трактор» со счётом 5:3.

Ранее дубль Гальченюка помог СКА победить «Сибирь» в матче КХЛ.

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