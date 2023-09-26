Фёдоров — о поражении от «Северстали»: с игрой ЦСКА всё понятно
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«Соперника с победой. Здорово двигались и контролировали шайбу. Я думаю, что с нашей игрой всё понятно. Особенно первый период. Тут добавить сложно что-то. Все всё видели. Будем искать выход из положения», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Череповца.
В составе ЦСКА отличился Максим Соркин. У «Северстали» шайбы забросили Адам Лишка и Александр Скоренов.
ЦСКА с девятью очками занимает десятое место в Западной конференции. На счету «Северстали» 11 очков и шестая позиция в Восточной конференции.
Ранее «Локомотив» обыграл лидера Восточной конференции КХЛ «Металлург».