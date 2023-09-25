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«Локомотив» обыграл лидера Восточной конференции КХЛ «Металлург»

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«Металлург» в гостях потерпел поражение от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» обыграл лидера Восточной конференции КХЛ «Металлург»
  • Gettyimages.ru

Игра в Ярославле завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (39-я минута), Максим Берёзкин (50-я), Павел Красковский (53-я, 60-я). У проигравших отличился Михаил Грасс (55-я).

«Локо» (14 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Магнитка» (16) лидирует на Востоке.

В других матчах «Лада» проиграла «Трактору» (0:1), а «Нефтехимик» уступил «Барысу» (5:6).  

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» разгромил «Авангард» в КХЛ.

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