«Автомобилист» разгромил «Авангард» в КХЛ

«Автомобилист» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Андрей Обидин (дубль) и Александр Севостьянов. У «Авангарда» шайбу забросил Денис Венгрыжановский.

Отметим, что в третьем периоде омичи забили в свои же ворота, но гол записали на Севостьянова.

«Автомобилист» набрал 14 очков и занимает четвёртое место в Восточной конференции. У «Авангарда» 11 очков и седьмая позиция.

Ранее «Сибирь» победила московское «Динамо» в матче КХЛ.