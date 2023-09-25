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«Автомобилист» разгромил «Авангард» в КХЛ

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«Автомобилист» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» разгромил «Авангард» в КХЛ
  • РИА Новости

Игра завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Андрей Обидин (дубль) и Александр Севостьянов. У «Авангарда» шайбу забросил Денис Венгрыжановский.

Отметим, что в третьем периоде омичи забили в свои же ворота, но гол записали на Севостьянова.

«Автомобилист» набрал 14 очков и занимает четвёртое место в Восточной конференции. У «Авангарда» 11 очков и седьмая позиция.

Ранее «Сибирь» победила московское «Динамо» в матче КХЛ.

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