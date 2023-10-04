Дубль Голдобина помог «Спартаку» выиграть у «Сибири»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе красно-белых дубль оформил Николай Голдобин, по одной шайбе забросили Иван Морозов, Максим Цыплаков и Михал Чайковски. У новосибирцев отличились Владимир Бутузов и Тейлор Бек.
«Спартак» расположился на пятом месте таблицы Западной конференции с 18 очками, «Сибирь» — на пятом месте с 16 очками в Восточной.
Ранее минское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).