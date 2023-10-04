Узнать больше

Дубль Голдобина помог «Спартаку» выиграть у «Сибири»

Короткая ссылка
Хоккеисты «Спартака» нанесли поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Голдобина помог «Спартаку» выиграть у «Сибири»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе красно-белых дубль оформил Николай Голдобин, по одной шайбе забросили Иван Морозов, Максим Цыплаков и Михал Чайковски. У новосибирцев отличились Владимир Бутузов и Тейлор Бек.

«Спартак» расположился на пятом месте таблицы Западной конференции с 18 очками, «Сибирь» — на пятом месте с 16 очками в Восточной. 

Ранее минское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить