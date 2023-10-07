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Тренер ХК «Сочи» извинился перед болельщиками после разгрома от «Северстали»

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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о поражении от «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Тренер ХК «Сочи» извинился перед болельщиками после разгрома от «Северстали»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Хочу извиниться перед болельщиками за то, что у нас сегодня ничего не получилось. Очень во многих моментах могли забить, но, к сожалению, в обратную сторону залетало всё, что можно. Нам нужно это пережить вместе всей командой», — приводит слова Кокорева пресс-служба клуба.

Игра завершилась со счётом 10:1 в пользу «Северстали».

«Северсталь» набрала 15 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Сочи» 20 очков и вторая позиция.

Ранее «Торпедо» на выезде разгромило московское «Динамо» в матче КХЛ.

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