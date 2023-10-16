Хохлачёв — об инциденте с машиной: поступок получился дурацким

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв прокомментировал своё скандальное поведение.

«Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повёл себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это. Хотел бы извиниться за случившееся», — приводит слова Хохлачёва «Чемпионат».

Напомним, что нападающий запрыгнул на капот машины жителя Хабаровска и прошёлся по нему. Позже он объяснил свой поступок шуткой.

Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что КХЛ проводит проверку по инциденту с хоккеистом Хохлачёвым.