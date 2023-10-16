КХЛ проводит проверку по инциденту с хоккеистом Хохлачёвым
- РИА Новости
«В настоящий момент лига проводит проверку по данному инциденту», — сообщили ТАСС в пресс-службе КХЛ.
Напомним, что нападающий запрыгнул на капот машины жителя Хабаровска и прошёлся по нему. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.
Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за инцидент с машиной.