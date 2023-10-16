Источник: Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за инцидент с машиной
- РИА Новости
«Это примерно 6,5 миллиона рублей. Штраф может быть отменён, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии», — сообщил Telegram-канал 112.
Напомним, что нападающий запрыгнул на капот машины жителя Хабаровска и прошёлся по нему. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.
Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что ХК «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва.