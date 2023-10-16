ХК «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва

Пресс-служба «Амура» выступила с заявлением по поводу скандальной ситуации с нападающим команды Александром Хохлачёвым.

«Амур» считает неприемлемым такое поведение и приносит извинения болельщикам. Руководство приняло решение оштрафовать игрока и пересмотрит требования к поведению членов в свободное время», — говорится в заявлении.

Напомним, что нападающий запрыгнул на капот машины жителя Хабаровска и прошёлся по нему. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Амур» проводит проверку по делу Хохлачёва, залезшего на крышу автомобиля.