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ХК «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва

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Пресс-служба «Амура» выступила с заявлением по поводу скандальной ситуации с нападающим команды Александром Хохлачёвым.
ХК «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва
  • РИА Новости

«Амур» считает неприемлемым такое поведение и приносит извинения болельщикам. Руководство приняло решение оштрафовать игрока и пересмотрит требования к поведению членов в свободное время», — говорится в заявлении.

Напомним, что нападающий запрыгнул на капот машины жителя Хабаровска и прошёлся по нему. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Амур» проводит проверку по делу Хохлачёва, залезшего на крышу автомобиля.

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